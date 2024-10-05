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Айткулов: «Главным тренером «Оренбурга», думаю, вряд ли останусь»

Алексей Михайлов
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И.о. главного тренера «Оренбурга» Ильшат Айткулов подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

— К сожалению, продлили свою серию. Будем надеяться, что скоро она прервется. Пришлось очень много обороняться. Поблагодарил ребят за организованную, дисциплинированную игру. К сожалению, в атаке у нас мало что получалось. Нельзя быть довольным поражением, но можно быть довольным отношением ребят. Я поблагодарил ребят за игру и сказал им: «пускай это будет первой ступенькой к дальнейшим нашим шагам и движению вперед».

Обещали ли избавить меня от приставки «и.о.», если бы «Оренбург» отобрал очки у «Зенита»? Нет, ничего не обещали. Но главным тренером, я думаю, вряд ли останусь. Все-таки будут искать, наверное. Я думаю, в ближайшее время скажут, кто будет главным. Пока такая ситуация. Скорее, ждем нового главного тренера. В ближайшие день-два-три руководство объявит решение по новому главному тренеру, — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

После 11 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 26-ю очками, «Оренбург» — на 14-м месте с 7-ю баллами.

ФК Оренбург

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