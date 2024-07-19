Абаев: «Опыта и мастерства у Акинфеева достаточно, чтобы продолжать играть на высоком уровне»

Голкипер «Локомотива» Илья Абаев считает, что 27-летний Илья Помазун и 20-летний Владислав Тороп пока не готовы сменить 38-летнего вратаря Игоря Акинфеева в основном составе ЦСКА.

«Акинфеев находится в хорошей физической форме, следит за собой, поэтому я не удивлен такому футбольному долголетию Игоря. Опыта и мастерства у него достаточно, чтобы продолжать играть на высоком уровне. Сейчас вратари до 40 лет спокойно играют.

Помимо своего уровня у Акинфеева в ЦСКА есть и большой статус, поэтому думаю, что Тороп и Помазун пока не готовы сменить Игоря в основном составе», — цитирует Legalbet Абаева.