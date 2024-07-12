Абаев: «Акинфеев в сравнении с Набабкиным — легенда в квадрате»

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев прокомментировал выступления голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Игорь Акинфеев столько лет в ЦСКА... Это проблема вратарских кадров или он действительно лучший?

— У нас нет проблем с вратарскими кадрами, просто Игорь — один из лучших вратарей чемпионата и лидер ЦСКА. Зачем им искать кого-то? А те, кто есть, выбить Игоря никак не могут.

— Недавно ЦСКА покинул Кирилл Набабкин, и его называли легендой. А как тогда назвать Игоря Владимировича?

— Даже не знаю, у меня не хватает словарного запаса. Легенда в квадрате? — приводит слова Абаева Metaratings.ru.

Акинфеев выступает за основу ЦСКА с 2003 года. В прошлом сезоне 38-летний голкипер принял участие в 27 матчах красно-синих, пропустил 34 гола и отыграл 9 игр на ноль.