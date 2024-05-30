Абаев: «Самый удачный вариант для Глушенкова — остаться в «Локомотиве»

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев отреагировал на информацию о том, что «Зенит» и «Спартак» интересуются нападающим железнодорожников Максимом Глушенковым.

«Зенит» наверняка сделает более интересное предложение с финансовой точки зрения. Но можно сесть и на скамейку, это так. Дела в «Локомотиве» у него идут неплохо, можно и остаться. Стоит ли рассматривать только иностранные клубы? Да, как вариант. Метаться между «Локомотивом» и «Спартаком» особого смысла не вижу. Если появится вариант в Европе и есть желание, то да. Но самое удачное, как мне кажется, остаться в «Локомотиве», — приводит слова Абаева Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Глушенков сыграл в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 21 голевую передачу. Футболист стал лучшим ассистентом РПЛ с 16 результативными пасами.