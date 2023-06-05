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5 июня, 23:02

Абаев: «Среди вратарей в этом сезоне могу выделить Лантратова и Песьякова»

Абаев поделился мнением о лучших голкиперах РПЛ в сезоне-2022/23
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» и «Ростова» Илья Абаев поделился мнением о лучших голкиперах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в сезоне-2022/23.

«Среди вратарей в этом сезоне могу выделить Лантратова и Песьякова. И у одного, и у второго был очень хороший сезон. Лантратов удачно перешел в «Локомотив». У него было много важных спасений, которые принесли очки команде. Песьяков — единственный, кто сыграл во всех 30 матчах чемпионата», — приводит слова Абаева Metaratings.ru.

4 июня голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал обладателем награды лучшему вратарю сезона. Финалистами премии в данной номинации стали также Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Лантратов («Локомотив»).

Источник: https://metaratings.ru/news/abaev-sredi-vratarei-v-etom-sezone-mogu-vydelit-lantratova-i-pesyakova-256587/
Игорь Акинфеев
Илья Абаев
Илья Лантратов
Матвей Сафонов
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ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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