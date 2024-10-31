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31 октября, 23:56

Абаев: «Локомотив» продолжает бороться за тройку РПЛ»

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Экс-голкипер «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о выступлении железнодорожников в текущем сезоне РПЛ.

«Продолжает ли «Локомотив» бороться за тройку? Обязательно, да. Они хорошо, уверенно играют. Сделать все возможное, чтобы победить «Рубин» и участвовать в этой борьбе. Я думаю, у «Локомотива» больше шансов. Не кажется ли, что «Локомотив» прыгает выше своей головы? Многие, и я в том числе, думали, что «Локомотиву» будет тяжело держаться, занять лидирующую позицию, однако команда уверенно играет, здорово молодежь себя проявляет. Думаю, во всяком случаем, до перерыва они сохранят эту игру. После перерыва будет видно», — сказал Абаев «РБ Спорт».

После 13 матчей «Зенит» с 30 очками занимает второе место в РПЛ, отставая от «Краснодара» (30) по дополнительным показателям. Кроме того, у «быков» есть один матч в запасе. «Локомотив» (28) идет третьим в турнирной таблице.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Илья Абаев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)

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