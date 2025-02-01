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Сегодня, 17:21

Илья Абаев: «Зиньковский сто процентов усилит «Ростов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев прокомментировал возможный переход полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в «Ростов».

«Зиньковский усилит «Ростов», — цитирует Абаева «РБ Спорт». — Это хороший, креативный футболист. Антон может усилить любую команду РПЛ. Для «Ростова» — это сто процентов усиление состава. Что у него не получилось в «Спартаке»? Не справился с давлением. В последнее время у него было мало игровой практики, поэтому ему стоит что-то поменять в своей карьере».

В текущем сезоне чемпионата России Зиньковский провел 7 матчей за «Спартак», но результативными действиями не отметился.

Источник: РБ Спорт
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Антон Зиньковский
Илья Абаев
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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