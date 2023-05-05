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Сегодня, 12:52

Абаев: «Запирать футболистов на базе — полная ерунда»

Абаев считает, что Клотет не добьется быстрых результатов
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер московского «Торпедо» Илья Абаев считает, что главный тренер черно-белых Пеп Клотет, заперев футболистов на базе, не добьется быстрых результатов.

«Это так неактуально в нынешнее время. Обычная практика — приезжать на базу за день до игры, но не больше. Ты можешь отдохнуть, подготовиться к важной игре, чтобы никто не мешал. Я бы сильно удивился, будь я в «Торпедо» сейчас. Запирать футболистов на базе — полная ерунда. Я не понял, что хочет главный тренер показать такими мерами. В моей карьере было несколько случаев, когда мы оставались, но нас никто туда не загонял. После долгих перелетов, после поздних игр иногда ехали сразу на базу. Но это все по желанию было, все взрослые люди и профессионалы. Время покажет, в любом случае так быстро хороших результатов не добиться. Посмотрим на Клотета в следующем году», — приводит слова Абаева Legalbet.

На данный момент «Торпедо» занимает последнее месте в турнирной таблице чемпионата России. В 26-м туре московский клуб встретится с «Ахматом». Игра пройдет 6 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://legalbet.ru/news/abaev-zapirat-futbolistov-na-baze-polnaya-erunda/
Илья Абаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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