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Сегодня, 10:15

Черкасов: «Новая трансферная политика «Зенита» ориентирована на нужды отечественного футбола»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов поделился мнением о летней трансферной кампании клуба.

На данный момент петербургский клуб подписал четырех российских игроков: вратаря Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, а также полузащитника Максима Глушенкова.

«С учетом отсутствия необходимости иметь состав плюс-минус соответствующий Лиге чемпионов, я считаю, что такая смена вектора трансферной политики — замечательная практика. Потому что она, во-первых, ориентирована на нужды отечественного футбола, когда в лидирующем по деньгам, возможностям и профессиональным компетенциям клубе появляются наши молодые игроки. Где у них рядом с пока еще хорошими легионерами есть возможность развиваться лучше, чем в других клубах. Вопрос лишь в том, не будут ли они сидеть на лавке», — приводит слова Черкасова «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Зенит
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