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Сегодня, 16:35

В агентстве защитника «Динамо» Махачкала Пальцева сообщили о предметном интересе клубов РПЛ к игроку

Константин Белов
Корреспондент
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Представитель компании Ultimate sports Илья Елеев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном интересе топ-клубов РПЛ к защитнику «Динамо» Махачкала Валентину Пальцеву.

«Диалоги ведутся с разными клубами, предметный интерес есть, но пока преждевременно говорить об этих вариантах. Валентин хорошо себя проявляет. Впечатляет его прогресс и то, что он в состоянии, без потери качества сыграть на разных позициях, в разных игровых формациях. Плюс у него ярко выраженные лидерские и бойцовские качества. В первую очередь для Валентина важен проект, где он будет максимально развиваться, как игрок, как личность. И тренер понимал для чего ему нужен Пальцев в составе», — сказал Елеев «СЭ».

Пальцев в этом сезоне провел 14 матчей и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)

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