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Судейство

Сегодня, 15:53

Судье РПЛ предложили работу в «Спартаке». Он завершил карьеру

Александр Бобров
Шеф-редактор
Илья Елеференко.
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Как стало известно «СЭ», 39-летний Илья Елеференко завершил судейскую карьеру. В чемпионате России-2023/24 на его счету восемь матчей — по четыре в роли помощника арбитра и АВАР.

Москвич Елеференко — один из самых опытных ассистентов рефери. Он дебютировал в РПЛ в 2016 году. Сравнительно недавно, в 2022-м, перестала судить и его жена — Яна Елеференко (Мазанова).

Решение Елеференко неожиданное, но понятное: его позвали на работу в «Спартак», где создается женская футбольная команда. По всей видимости, он займет должность начальника команды.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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