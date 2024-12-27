Геркус — о кричалке «Зенит» — позор российского футбола»: «Если настроение хорошее, почему бы не покричать?!»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился мнением, почему болельщики других клубов скандируют во время матчей фразу «Зенит» — позор российского футбола».

«Людям нравится троллить соперника, кричать про него гадости. Это часть футбола. Я сам не любитель такого. Но если настроение хорошее, почему бы не покричать?! Но тут объединение многих клубов произошло? Не преувеличивайте. Каждого лидера ненавидят, «Спартак», за ними ЦСКА, сейчас «Зенит», это судьба лидера, вечный чемпион наскучил», — сказал Геркус «СЭ».

«Зенит» становился чемпионом России последние 6 лет. По итогам 18 туров «Зенит» с 39 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» с таким же количеством баллов по дополнительным показателям.

Дарик Агаларов