Геркус о матче «Краснодар» — «Локомотив»: «Результат скорее в пользу москвичей»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью команды в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

«Нечасто две такие атакующие команды играют в такой осторожный футбол. Результат скорее в пользу «Локомотива», уж очень уставшей выглядела их команда. Казалось, они приехали за ничьей. Прагматично. «Краснодар» тоже играл немного опасливо, ожидая, видимо, быстрых контратак «Локомотива». В целом борьбы много, атакующего футбола поменьше», — сказал Геркус «СЭ».

После 18-го тура «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. «Локомотив» располагается на пятом месте в таблице, набрав 35 очков.