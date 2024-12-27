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Геркус — о заявлениях Федорищева: «Шашками помахать, поговорить ярко и образно — это не поможет»

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о систематической коррупции в российском футболе.

«Я искренне не понимаю цели. Если он хочет действительно что-то изменить, то это делается другими методами. Есть сложные проблемы, связанные с футболом, — они требуют сложных раздумий, сложных решений. Шашками помахать, поговорить ярко и образно — это не поможет, это было бы очень просто. Он думает, что правоохранительным органам заняться нечем и они сейчас начнут думать, как наш футбол сделать лучше вместо футбольного руководства? Это наивно. Судьбы нашего футбола в руках футбольных руководителей, не нужно надеяться на МВД, еще на кого-то», — сказал Геркус «СЭ».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о&nbsp;задодженности &laquo;Крыльев Советов&raquo; за&nbsp;взятки. Грандиозный скандал! Глава Самарской области заявил о коррупции в российском футболе и назвал суммы

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Дарик Агаларов

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Вячеслав Федорищев
Илья Геркус
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