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Геркус — о заявлениях Федорищева об агентах: «Давайте тогда еще бухгалтерию и юристов уберем»

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о работе агентов в российском футболе.

«Какой игрок рискнет подписывать бумаги на миллионы без помощи специалистов? Федорищеву не нравится, по-сути, что у игроков «Крыльев Советов» сильный, агрессивный юрист, защищающий их интересы, а у клуба с их стороны нет таких специалистов. Но причем здесь полиция, прокуратура? Вы думаете, что Андреев неграмотно составляет договоры, вписывает туда какие-то преступные вещи? Это бессмыслица. Андреев ведет агрессивно бизнес по отношению к «Крыльям Советов», да. А что мешает собрать команду юристов и отстаивать свои интересы, противопоставлять свои аргументы? Это нормы бизнеса. Убрать агентов — это наивное требование. Да, они клубам не нравятся. И что делать? Давайте тогда еще бухгалтерию и юристов уберем», — сказал Геркус «СЭ»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Федорищев разбушевался. Теперь собрался разобраться с футбольными агентами

В «Крылья Советов» сейчас больше 10 футболистов, которые работают с агентом Павлом Андреевым. 2 декабря Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

Дарик Агаларов

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Вячеслав Федорищев
Илья Геркус
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