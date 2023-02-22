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Илья Геркус прокомментировал свой уход с поста президента «Торпедо»

Иван Торопцев
Корреспондент
Илья Геркус.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал свой уход из клуба.

Функционер покинет свой пост 1 марта, на следующий день должность займет Ярослав Савин.

«Так вышло, что как раз шесть месяцев назад я вступил в должность президента «Торпедо», а сегодня мы объявили о расставании. Это был непростой во всех отношениях период — команда терпела неудачи, перестраивалась на ходу, менялись игроки и тренеры. Работе по выживанию было посвящено все мое время и все усилия. В то же время клубу надо было обживаться в премьер-лиге, на новом-старом стадионе «Лужники», привлекать и удерживать людей, рассказывать им о бренде и великой истории Торпедо.
Жизнь в премьер-лиге — это то, чего клуб был лишен долгие годы и большинства обычных и даже обыденных функций, процессов и структур, того что давно стало нормой для других клубов РПЛ в Торпедо не было. Строительством и развитием этих структур тоже необходимо было заниматься. Запустил процесс написания долгосрочного позиционирования клуба и его стратегии», — написал у себя в Telegram-канале Геркус.

Он отметил, что решение о его уходе из «Торпедо» назревало и не было спонтанным.

«Могу сказать, что я до последнего момента оставался честен перед великим брендом «Торпедо», его болельщиками и историей. Уверен, что сделал максимум возможного», — добавил Геркус.

Функционер также пожелал команде сохранить место в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

Геркус стал президентом «Торпедо» 18 августа 2022 года. После 17 туров чемпионата России-2022/23 команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 6 очками.

Источник: https://t.me/gerkus_fm/773
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
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