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Сегодня, 21:39

Геркус: «Мне не нравится новый главный тренер «Торпедо». Не спрашивайте про него»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что ему не нравится главный тренер команды Жозеп Клотет.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ. По итогам сезона-2022/23 команда отправится в первую лигу.

— Как относитесь к мерам нового главного тренера «Торпедо»?

— Мне не нравится новый главный тренер «Торпедо». Не спрашивайте меня про него ничего. Он ставит вообще не понятных людей. Он сам не понимает, кого ставит на поле. Бросает кубики и определяет состав. Я не понимаю, как он выбирает игроков. Детский тренер.

— То есть, он не вернет «Торпедо» из первой лиги?

— Может и вернет, всякое в жизни бывает. Но шансов сильно меньше, чем у любого другого тренера.

— Почему тогда его назначили?

— Может, он кому то симпатичен. На мой взгляд, он не умеет играть в профессиональный футбол. Это не тренер. Объясните мне его логику, я не понимаю, во что он играет. Что сегодня было в защите? Как это понять? Он имеет четырех центральных защитников, и не берет на игру ни одного! Это как? Мне никто это не может объяснить. Видимо, это тренер по другому виду спорта или с другой планеты. Я его не критикую, просто не понимаю.

— Как для вас выглядит ситуация с отстранением?

— Мне неприятно, что происходит. Грустно, что происходит с «Торпедо». Желаю им выйти в РПЛ в следующем сезоне. «Торпедо» — великий клуб.

— Вы взяли паузу в работе?

— Нет. Если будет хорошее предложение — вернусь.

— Как относитесь к критике Ярослава Савина?

— Он сейчас много будет рассказывать. Послушайте его еще раз.

ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
Илья Геркус
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