Корнеев: «Ментально Батраков сильнее Глушенкова»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Илья Корнеев в интервью «СЭ» сравнил двух ведущих игроков этих команд — Максима Глушенкова и Алексея Батракова.

— Ожидали такого прорыва от Воробьева в этом сезоне («7+2» в 12 турах)?

— Не скрою, его игра стала для меня сюрпризом. Конкуренция с Комличенко явно пошла Воробьеву на пользу, повлияла на такую статистику.

— Батраков — игрок без слабых мест? Или все-таки какие-то недостатки у него есть?

— Соглашусь с первой частью вашего вопроса. Это игрок без слабых мест! При этом Алексей обладает огромным потенциалом для роста. Батраков сам определит, до какого уровня он хочет долететь. Пока потолка я у него не вижу. Если он сможет резко прибавить еще и в физическом плане, мы получим суперзвезду.

— Можете сравнить его по уровню с Глушенковым? Кто более классный футболист?

— Да они оба художники высшего полета, которые сами определяют, как высоко они смогут взлететь.

— Но хоть в чем-то один другого сейчас превосходит?

— Пока Глушенков превосходит Батракова по цифрам в зарплате. Но это явление временное. В остальном они вполне сопоставимы. Единственное — на мой взгляд, Батраков ментально сильнее Глушенкова.

— Верите, что Батраковым интересуются «Интер» и «Ювентус»? Не слишком ли высокая для него планка?

— Не знаю, попал ли он в шорт-листы миланцев и турницев. Но Батраков по своему уровню — точно игрок для топ-клубов Европы.

— Сколько он сейчас стоит на европейском рынке?

— С учетом нынешней ситуации, думаю, не больше 20 миллионов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».