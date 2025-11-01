Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

1 ноября, 15:20

Корнеев: «Ментально Батраков сильнее Глушенкова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Илья Корнеев в интервью «СЭ» сравнил двух ведущих игроков этих команд — Максима Глушенкова и Алексея Батракова.

— Ожидали такого прорыва от Воробьева в этом сезоне («7+2» в 12 турах)?

— Не скрою, его игра стала для меня сюрпризом. Конкуренция с Комличенко явно пошла Воробьеву на пользу, повлияла на такую статистику.

— Батраков — игрок без слабых мест? Или все-таки какие-то недостатки у него есть?

— Соглашусь с первой частью вашего вопроса. Это игрок без слабых мест! При этом Алексей обладает огромным потенциалом для роста. Батраков сам определит, до какого уровня он хочет долететь. Пока потолка я у него не вижу. Если он сможет резко прибавить еще и в физическом плане, мы получим суперзвезду.

— Можете сравнить его по уровню с Глушенковым? Кто более классный футболист?

— Да они оба художники высшего полета, которые сами определяют, как высоко они смогут взлететь.

— Но хоть в чем-то один другого сейчас превосходит?

— Пока Глушенков превосходит Батракова по цифрам в зарплате. Но это явление временное. В остальном они вполне сопоставимы. Единственное — на мой взгляд, Батраков ментально сильнее Глушенкова.

— Верите, что Батраковым интересуются «Интер» и «Ювентус»? Не слишком ли высокая для него планка?

— Не знаю, попал ли он в шорт-листы миланцев и турницев. Но Батраков по своему уровню — точно игрок для топ-клубов Европы.

— Сколько он сейчас стоит на европейском рынке?

— С учетом нынешней ситуации, думаю, не больше 20 миллионов.

Игорь Корнеев&nbsp;&mdash; о&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;.«В чем Глушенков превосходит Батракова? В зарплате. Но это временно». Корнеев — о матче «Зенит» — «Локомотив»

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

6

  • Grinopel

    Илья Корнеев, интересно..

    02.11.2025

  • svnest

    глуш ему эти слова припомнит

    01.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Рабинер и Ловчев предсказывают крупные победы Локомотива и Красноадара!

    01.11.2025

  • vvi432

    Вот и посмотрим сегодня кто полезней для команды

    01.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Алексей Батраков
    Игорь Корнеев
    ФК Зенит
    ФК Локомотив (Москва)
    Максим Глушенков
    Читайте также
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 14-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
    КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
    «Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
    «Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
    КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
    КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
    КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя