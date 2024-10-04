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Илья Ковальчук: «Черенков — настоящая легенда, символ «Спартака»

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Российский хоккеист Илья Ковальчук поделился мнением о бывшем игроке и тренере футбольного «Спартака» Федоре Черенкове. В четверг, 4 октября, исполняется 10 лет со дня смерти легендарного футболиста.

«С этим именем связан футбольный «Спартак». Наверное, его можно сравнить с Сергеем Якушевым в хоккее. Настоящая легенда, символ «Спартака». Когда я первый раз услышал о Черенкове? Мой папа — болельщик «Спартака», всю жизнь он был директором гребной школы «Спартак» в Твери, поэтому он привил мне эту любовь давно. Мы часто в «Лужники» ездили игры смотреть. Что бы хотел увидеть в фильме про Черенкова? Хотел бы увидеть настоящую историю, трогательную. Я уверен, что это будет. Желаю, чтобы каждый болельщик «Спартака» и не только пришел посмотреть этот фильм», — сказал Ковальчук.

Картина о Черенкове «Федя» выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России. На Олимпийских играх 1980 года со сборной СССР Черенков завоевал бронзу.

Илья Ковальчук
Федор Черенков
Футбол

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