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Сегодня, 10:00

Ковальчук посоветовал «Динамо» доверять Смолову: «Тогда точно что-нибудь выиграют»

Ковальчук посоветовал «Динамо» доверять Смолову
Микеле Антонов
Корреспондент
Илья Ковальчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий хоккейного «Спартака» Илья Ковальчук поделился мнением с «СЭ» касательно перспектив «Динамо» на титул.

— Следите за «Спартаком»?

— Следить мало получается, но переживаем, болеем. Обыграли «Локомотив» — отлично!

— Но вы больше за «Спартак» болеете, чем за «Динамо»?

— Я да, сын нет. Но мы всегда болеем за хороший футбол.

— Как вы думаете, ваш сын сможет дождаться хоть какого-то титула «Динамо»?

— Дай бог. Я думаю, что команда хорошая, молодая, с хорошими иностранцами. Главное, чтобы Смолову больше доверяли, тогда точно что-нибудь выиграют.

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 47 очков. «Зенит» (50) пока идет на первой строчке. На второй позиции находится «Краснодар» (49), который 29 апреля сыграет с «Крыльями Советов» в 26-м туре.

Илья Ковальчук
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
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