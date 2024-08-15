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Сегодня, 07:35

Кухарчук: «Важно не выходить за грань, не глушить бургеры с пивом, картошку жареную, майонез»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук отметил необходимость правильного питания для профессионального футболиста.

«Для меня правильное питание — не позволять себе жрать всякую фигню типа «Макдоналдс». Хотя два раза в месяц после тяжелых игр беру бургер с картошкой фри, могу себя наградить. Но каждый день нужно стараться кушать правильный завтрак — каши, в обед стараюсь есть суп, хотя кто-то и говорит, что это плохо. Но я себе приучил и где-то на подкорке мне это помогает. Ужин, конечно, должен быть полегче, никакой жареной курицы, в основном, лосось, морепродукты. Хлеб позволяю только на завтрак, хотя когда нельзя, но очень хочется, то можно, как говорил мне один доктор. Свежевыжатые соки, старюсь пить ромашку перед сном. Магний, витамины обязательно в рационе.

Нужно избавляться от чипсов, мармеладок. Шоколад только горький, хотя иногда могу позволить и молочный, я очень большой сладкоежка — но после 18 часов стараюсь сдерживаться, пусть и не всегда выходит. Вроде простые нюансы, я не считаю все по граммам, углеводы и так далее — такого нет. Важно не выходить за грань, не глушить бургеры с пивом, картошку жареную, майонез. Но и фанатизма такого у меня нет, как у бодибилдеров», — цитирует «РБ Спорт» Кухарчука.

Источник: «РБ Спорт»
Илья Кухарчук
Футбол
ФК Ротор
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