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Сегодня, 02:55

Кухарчук: «Очень много российских тренеров, которым не дают шансов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащтник «Ротора» Илья Кухарчук считет, что Сергей Юран поятнет пост главного тренера «Спортинга».

«Сергей Николаевич играл и жил в Португалии, поэтому было бы круто, если бы он возглавил «Спортинг». Конечно, это возможно. Что в нашей жизни бывает невозможно? Не зря Дима Билан поет, что «невозможное возможно».

Сергей Николаевич не тренировал большие клубы, потому что ему шанса не давали. Я играю сейчас в «Роторе» — тут есть талантливые ребята, которые, например, потянут уровень «Спортинга». Надо быть в нужное время в нужном месте — от этого многое зависит. Сергей Юран 100 процентов потянет уровень «Спортинга». Очень много российских тренеров, которым не дают шансов — Сергей Николаевич входит в их число», — цитирует «РБ Спорт» Юрана.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-kuharchuk-yuran-100-potyanet-uroven-sportinga-pochemu-net/
Илья Кухарчук
Сергей Юран
Футбол

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