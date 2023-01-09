Кухарчук об увольнении Юрана из «Химок»: Эту тему можно обсуждать и обсуждать...»

Кухарчук до сих пор не может понять, почему «Химки» уволили Юрана

Полузащитник Илья Кухарчук после ухода из «Химок» признался в интервью «СЭ», что до сих пор не может понять, почему клуб уволил Сергея Юрана.

— Для вас было шоком, что за первую часть сезона в «Химках» сменилось три тренера?

— Да не назвал бы это шоком. Раньше, наверное, такого в карьере не случалось. Но в «Химках» все равно интересно... Игорь Геннадьевич Черевченко уходил, потом возвращался. Так что я к таким вещам уже привык.

— Почему «Химки» расстались с Юраном?

— Это, наверное, так и останется тайной. К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. Эту тему можно обсуждать и обсуждать...

— То есть, вы так и не поняли причин, по которым клуб расстался с Юраном?

— Да вся Россия непоняла, чего уж я-то.

— Что вы все-таки сейчас чувствуете после ухода из «Химок»?

— Знаете, такие смешанные чувства... Я вышел, попрощался с ареной, сказал «спасибо» стадиону. На нем было много радостных событий... Не скрою, грусть присутствует, но такова наша футбольная жизнь. Надо двигаться дальше.

— Многие уже похоронили «Химки». Команда не спасется?

— Одному Богу известно. Не берусь прогнозировать.

Юран покинул пост главного тренера «Химок» 10 августа 2022 года. Команда занимает 15-е место в РПЛ после 17 туров.