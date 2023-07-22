Кутепов: «Разговора о завершении карьеры не идет. Были конкретные предложения из Турции и Казахстана»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— В России уже начался сезон, вы до сих пор остаетесь без клуба. Были ли после ухода из «Торпедо» конкретные предложения?

— Да, я пока без клуба, но работа ведется. Разговариваем, обсуждаем детали, ищем оптимальный вариант, который нас устроит. Агент работает. Были конкретные предложения из Турции и Казахстана. Если это будет клуб из-за границы, и мы обо всем договоримся, я поеду играть туда.

— Когда планируете определиться с клубом? Речи о завершении карьеры не идет?

— Нет, конечно, никакого разговора о завершении карьеры нет. Даже мыслей таких нет. Я очень хочу играть в футбол. Думаю, в ближайшее время будет ясность, и я определюсь с клубом, в котором продолжу карьеру.

6 июня «Торпедо» объявило об уходе Кутепова. В текущем сезоне защитник провел 9 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.