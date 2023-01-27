Кутепов о перспективах «Торпедо» на весну: «Покажем футбол лучше, чем в осенней части чемпионата»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов поделился с «СЭ» ожиданиями от весенней части чемпионата России сезона-2022/23.

— Как оцените свое состояние?

— Все хорошо, все в порядке. У меня были полноценные сборы. Надеюсь, дальше будет ещё лучше.

— Какой настрой на весну?

— Нужно начинать с победы, желательно продолжать и заканчивать победами. Будем стараться выжать максимум из тех шансов, которые нам предоставятся. Будем делать все возможное и невозможное. У нас хорошая команда, хорошо пройдем сбор, уверен в этом. И покажем футбол лучше, чем был в осенней части чемпионата, — сказал Кутепов.

29-летний россиянин выступает за «Торпедо» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 10 матчей и не отметился результативными действиями.

После 17 туров «Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.