Кутепов: «Спартак» отскочил, отбивался в конце второго тайма»

Полузащитник «Торпедо» Илья Кутепов высказался о поражении своей команды в матче 23-го тура РПЛ от «Спартака» (1:2).

— Довольны игрой своей команды?

— Как можно быть довольным игрой, когда проиграл? Можно и 0:6 проиграть тогда...

— Как вам новый тренер?

— Понимаю все требования. Команда видите как играет... «Спартак» отскочил, отбивался в конце второго тайма.

— Талалаев возглавил «Химки». Что скажете об этом?

— Спокойно отношусь. Нормальная ситуация. Тренер нашел другое место работы. У нас работа простая, от смены тренеров не устал.

— Когда вас ждать в основе?

— Тренер выбирает состав, у него спрашивайте. У меня травм нет. Вопрос не ко мне.

«Торпедо» находится на 16 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 23 тура.