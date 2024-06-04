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Помазун: «Урал» и Екатеринбург навсегда останутся в моем сердце»

Владислав Корегин
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Голкипер Илья Помазун обратился к болельщикам «Урала» после своего ухода из команды.

Во вторник, 4 июня, екатеринбуржцы объявили о возвращении 27-летнего футболиста в ЦСКА в связи с окончанием срока арендного соглашения.

«Дорогие болельщики, спустя 4 года в Екатеринбурге пришло время попрощаться. Хочется поблагодарить игроков и всех работников за эти годы в замечательном клубе. «Урал» и Екатеринбург останутся в моем сердце навсегда, и я с теплыми чувствами буду приезжать на «Екатеринбург Арену», — приводит слова Помазуна пресс-служба «шмелей».

Помазун выступал за «Урал» с августа 2020 года на правах аренды. Всего за команду он провел 117 матчей во всех турнирах (30 из них — на ноль) и пропустил 155 голов.

Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

По итогам сезона-2023/24 «Урал» вылетел в первую лигу, проиграв «Акрону» в стыковых матчах по сумме двух встреч (2:3).

Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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