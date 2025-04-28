Сегодня, 09:00
Нападающий «Химок» и сын инвестора клуба Илья Садыгов в интервью «СЭ» высказался о бойкоте футболистов из-за задержек зарплат.
— Во всей истории, с которой столкнулись «Химки», у тебя был, получается, конфликт интересов?
— Почему? Бойкот — решение команды.
— Мужественное?
— Это решение ребят.
— Их, но не твое?
— Я с резервом тренировался одну тренировку. У меня было свое мнение на этот счет. Но ребятам я сказал, что уважительно отношусь к их решению. Вот и все. Они имели полное право на бойкот. Сделали и сделали...
— Ты был готов играть с «Зенитом», даже если команда игру бойкотирует?
— Если бы поставили — сыграл бы.
— То есть поехать в Питер ты был готов?
— Я был готов ко всему, к любому развитию событий.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что РПЛ ввела внешнее управление «Химками». После 26 туров РПЛ клуб занимает 12-е место с 24 очками.