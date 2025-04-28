Илья Садыгов — о бойкоте «Химок»: «Сказал ребятам, что уважаю их решение»

Нападающий «Химок» и сын инвестора клуба Илья Садыгов в интервью «СЭ» высказался о бойкоте футболистов из-за задержек зарплат.

— Во всей истории, с которой столкнулись «Химки», у тебя был, получается, конфликт интересов?

— Почему? Бойкот — решение команды.

— Мужественное?

— Это решение ребят.

— Их, но не твое?

— Я с резервом тренировался одну тренировку. У меня было свое мнение на этот счет. Но ребятам я сказал, что уважительно отношусь к их решению. Вот и все. Они имели полное право на бойкот. Сделали и сделали...

— Ты был готов играть с «Зенитом», даже если команда игру бойкотирует?

— Если бы поставили — сыграл бы.

— То есть поехать в Питер ты был готов?

— Я был готов ко всему, к любому развитию событий.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что РПЛ ввела внешнее управление «Химками». После 26 туров РПЛ клуб занимает 12-е место с 24 очками.