Илья Садыгов — о словах отца: «Возможно, он высказался резко, но не хотел кого-то обидеть»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» отреагировал на высказывание своего отца и инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова.

— Твой отец, инвестор команды, сказал: «Игроки решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании».

— Это его мнение. Я тут ничего говорить не буду. У каждого своя позиция.

— Разве это верная позиция, учитывая обстоятельства? Или он заблуждается в своей оценке?

— Я не могу говорить за других. У него такая позиция, у меня — своя, у ребят — третья. Это нормально. Да, возможно, он высказался резко, но не для того, чтобы создать конфликт из ничего или кого-то этим обидеть. Думаю, это было эмоциональное высказывание.

— Как отец реагировал на происходящее?

— Неприятно было.

— Расстроен?

— Чего расстраиваться? Он взрослый человек.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что РПЛ ввела внешнее управление «Химками».

После 26 туров РПЛ подмосковный клуб занимает 12-е место с 24 очками.