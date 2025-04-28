Сегодня, 09:45
Нападающий «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» отреагировал на высказывание своего отца и инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова.
— Твой отец, инвестор команды, сказал: «Игроки решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании».
— Это его мнение. Я тут ничего говорить не буду. У каждого своя позиция.
— Разве это верная позиция, учитывая обстоятельства? Или он заблуждается в своей оценке?
— Я не могу говорить за других. У него такая позиция, у меня — своя, у ребят — третья. Это нормально. Да, возможно, он высказался резко, но не для того, чтобы создать конфликт из ничего или кого-то этим обидеть. Думаю, это было эмоциональное высказывание.
— Как отец реагировал на происходящее?
— Неприятно было.
— Расстроен?
— Чего расстраиваться? Он взрослый человек.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что РПЛ ввела внешнее управление «Химками».
После 26 туров РПЛ подмосковный клуб занимает 12-е место с 24 очками.