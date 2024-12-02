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Сегодня, 11:00

Нападающий «Химок» Садыгов: «У меня никаких проблем с Юраном нет. Абсолютно нормально его встречу»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Илья Садыгов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении Сергея Юрана на пост главного тренера подмосковной команды.

«Абсолютно нормально встречу Юрана. У меня никаких проблем с Юраном нет. Вообще спокойно. Четыре раза в один клуб? Посмотрите на Европу, там тоже люди возвращаются по несколько раз. Пока Юран не вернулся. Может быть, вернется — не знаю», — сказал Садыгов «СЭ».

Юран уже возглавлял «Химки» трижды: в 2008, 2020 и 2022 году. Последним местом работы 55-летнего россиянина был «Пари НН», где он работал с 2023 по 2024 год.

Сергей Юран
ФК Химки
Илья Садыгов
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