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Илья Садыгов рассказал, как в «Химках» реагировали на отработку «хороводов» Гогниева

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев.
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» рассказал, как в команде реагировали на «хороводы» при стандартах во времена тренерства Спартака Гогниева.

— Как в команде реагировали на «хороводы» Гогниева при стандартах?

— Возражений не было. Все же видели, что это работало в «Алании». Да и на тренировках у нас такие розыгрыши проходили, хотя это не то чтобы показатель: в играх всегда сложнее. Просто в СМИ «хороводам» уделялось слишком много внимания: мы попробовали их в первом матче, и началось.

— Вас не смущало, что такие приемы бесполезны при зонной обороне соперника?

— Если бы кого-то смущало, об этом бы сказали. Спартак Артурович просил: «Если вам кажется, что что-то не так, говорите». Но все молчали. Два варианта: либо это принимали, либо было все равно. Я углубляться не буду. Но обратите внимание: никто из игроков «Химок» про Гогниева плохо не отзывается.

Илья Садыгов. «Если Юран намекал на меня, пусть скажет это в лицо». Илья Садыгов — о влиянии отца, Гогниеве и хейте

Перед подачей углового игроки «Химок» в штрафной площади соперника водили хоровод, взявшись за руки.

Гогниев возглавлял клуб с 2022 года. Свой пост он покинул 3 апреля 2023 года. На данный момент «Химки» возглавляет Андрей Талалаев.

Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Илья Садыгов
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