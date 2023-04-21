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Садыгов о голе Ломаеву: «Слышал, что он хотел меня обыграть один в один»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Футболист «Химок» Илья Садыгов.
Илья Садыгов.
Фото Global Look Press
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Форвард «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» вспомнил о своих голах в матчах с ЦСКА и «Крыльями Советов».

— После гола Акинфееву ты забил «Крыльям» с центра поля и после финта Зидана от Ломаева. Как это было?

— За секунду до этого я услышал подсказ: «Беги в него!» Но даже не думал, что он может так далеко отпустить мяч или исполнить что-то такое. Ошибся человек, бывает. Ломаев — хороший вратарь, один из самых перспективных в России. Я, кстати, слышал, что в первом круге он ждал, что я выйду на поле — хотел меня обыграть. Может, в Химках попытался это исполнить?

В этом сезоне 22-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, отметившись 1 голом. «Химки» идут на 15-м месте турнирной таблице, набрав 13 очков в 23 матчах чемпионата России.

Илья Садыгов. «Если Юран намекал на меня, пусть скажет это в лицо». Илья Садыгов — о влиянии отца, Гогниеве и хейте

Иван Ломаев
Игорь Акинфеев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Садыгов
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