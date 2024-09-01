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Сегодня, 02:00

Садыгов: «Заболотный — один из лучших форвардов в стране»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Химок» Илья Садыгов рассказал о совместной работе с нападающим команды Антоном Заболотным.

«Антон Заболотный — отличный парень и футболист. Он — большой профессионал. Можно сказать, что конкуренция с ним — привилегия для меня. За счет такого только прибавляешь. Он один из лучших форвардов в нашей стране. Посмотрите на его статистику по голам и передачам — он сейчас лучший в нашей команде. О чем еще можно говорить?» — приводит слова Садыгова Legalbet.

Заболотный присоединился к «Химках» летом 2024 года в статусе свободного агента. Контракт форварда с подмосковной командой рассчитан до июля 2026 года.

В нынешнем сезоне на счету Заболотного 7 игр за «Химки», в которых он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

23-летний Садыгов сыграл за подмосковную команду 3 матча и записал на свой счет один голевой пас.

Источник: Legalbet
Антон Заболотный
ФК Химки
Илья Садыгов
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