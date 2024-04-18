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Сегодня, 15:40

Самошников — о продлении контракта с «Локомотивом»: «Эмоции только положительные»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Илья Самошников прокомментировал продление контракта с клубом.

«Эмоции только положительные, я очень рад этому. Надеюсь, что после продления буду и дальше помогать команде. В «Локомотиве» прекрасный коллектив», — приводит слова Самошникова пресс-служба клуба.

18 апреля «Локомотив» объявил о продлении контракта с 26-летним футболистом до мая 2027 года.

В текущем сезоне Самошников сыграл 28 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил один гол и отадл 2 результативные передачи.

Илья Самошников
ФК Локомотив (Москва)
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