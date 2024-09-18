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Свинов: «Так и не понял, что за человек Абаскаль, ни разу с ним не говорил»

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Вратарь «Балтики» Илья Свинов поделился мнением о бывшем наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале.

— Что Абаскаль за человек и тренер?

— Не знаю... Честно говоря, так и не понял. Как тренер очень хороший — в плане тактики, видения игры.

— Обычно говорят «но», и далее добавляют. Вы что-то недоговариваете о человеческих качествах?

— Как человека его немного не понял. Не говорю, что он хороший или плохой. Просто его не понял. Мы не так много общались, я вратарь, и на меня не делали ставку.

— Ни разу с ним не говорили?

— Ни разу, — приводит слова Свинова «РБ Спорт».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022-го по апрель 2024 года.

Источник: «РБ Спорт»
Илья Свинов
Футбол
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль

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