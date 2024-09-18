Свинов: «Так и не понял, что за человек Абаскаль, ни разу с ним не говорил»

Сегодня, 11:44
Вратарь «Балтики» Илья Свинов поделился мнением о бывшем наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале.
— Что Абаскаль за человек и тренер?
— Не знаю... Честно говоря, так и не понял. Как тренер очень хороший — в плане тактики, видения игры.
— Обычно говорят «но», и далее добавляют. Вы что-то недоговариваете о человеческих качествах?
— Как человека его немного не понял. Не говорю, что он хороший или плохой. Просто его не понял. Мы не так много общались, я вратарь, и на меня не делали ставку.
— Ни разу с ним не говорили?
— Ни разу, — приводит слова Свинова «РБ Спорт».
Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022-го по апрель 2024 года.