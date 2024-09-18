Свинов: «От таких предложений, как переход в «Спартак», не отказываются»

Вратарь «Балтики» Илья Свинов вспомнил, как принимал решение о переходе из «Факела» в «Спартак» в январе 2022 года.

«Я считаю, все что ни делается — к лучшему. От таких предложений не отказываются. Спасибо клубу, что меня потом отдали в аренду в РПЛ, в «Факел». Но чуть-чуть расстроен тем, что меня не отпустили в повторную аренду, когда я вернулся. Мне кажется, этот момент меня сильно надломил. У «Спартака» Селихов играл бы в Кубке, если делают ставку на Максименко — или наоборот. А я бы был в аренде — не говорю, что играл бы там точно, но предложение было, меня не отпустили. Мне чуть обидно, — но это было прошлое руководство», — цитирует Свинова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Свинов провел три матча за красно-белых, пропустив десять мячей. Минувшим летом голкипер перешел в «Балтику» за 160 тысяч евро.