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Вахания: «С уходом Карпина в «Ростове» не изменилось вообще ничего»

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Защитник «Ростова» Илья Вахания заявил, что команда не изменилась после того, как Валерий Карпин покинул пост главного тренера.

— Удивились, когда в конце февраля Валерий Карпин объявил об уходе из «Ростова»?

— Да, как и все, был удивлен.

— Что поменялось после его ухода?

— Вообще ничего. Все то же самое. Все-таки сменивший его Джонатан Альба работал в «Ростове» и при Валерии Георгиевиче. И остальной штаб тоже остался. Поэтому даже не могу ничего такого сказать, что поменялось. Вообще все осталось точно так же, как было.

— А уход Данила Глебова в московское «Динамо» сильно повлиял на игру «Ростова»?

— Конечно, это потеря. Но если посмотреть наши весенние матчи, то в принципе в «Ростове» есть кому его заменить. И ребята с этим отлично справляются.

Валерий Карпин объявил об уходе из «Ростова» 25 февраля 2025 года. Новым главным тренером команды стал Джонатан Альба, который входил в тренерский штаб ростовчан.

После 25 туров чемпионата России-2024/25 «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице с 36 очками.

(Алексей Фомин)

Защитник &laquo;Ростова&raquo; Илья Вахания.«Дзюба шутил насчет моих усов, а в «Ростове» сравнивают с Меркьюри». Вахания — об уходе Карпина и матчах за сборную
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
Илья Вахания
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