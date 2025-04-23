Вахания ответил на вопрос о самом трудном сопернике в РПЛ: «Сложнее всего против Са»

Сегодня, 01:40
Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал, против кого ему сложнее всего играть в РПЛ.
— За почти два года игры в РПЛ против кого вам как защитнику было сложнее всего играть?
— Сложно вспомнить... Наверное, Виктор Са из «Краснодара» понравился, когда мы играли с ними товарищеский матч. Он резкий, у него быстрые ноги. С ним было тяжело.
— Был ли любимый игрок из фланговых защитников в вашем детстве?
— Анюков нравился. Следил за ним всегда — было интересно. Тем более он в «Зените» играл и добился с ним больших успехов.
— За кем сейчас особенно следите?
— Нравится Арнольд из «Ливерпуля».
Вахания выступает за «Ростов» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 24-летний россиянин принял участие в 34 матчах команды во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи.
(Алексей Фомин)