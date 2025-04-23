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Вахания ответил на вопрос о самом трудном сопернике в РПЛ: «Сложнее всего против Са»

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Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал, против кого ему сложнее всего играть в РПЛ.

— За почти два года игры в РПЛ против кого вам как защитнику было сложнее всего играть?

— Сложно вспомнить... Наверное, Виктор Са из «Краснодара» понравился, когда мы играли с ними товарищеский матч. Он резкий, у него быстрые ноги. С ним было тяжело.

— Был ли любимый игрок из фланговых защитников в вашем детстве?

— Анюков нравился. Следил за ним всегда — было интересно. Тем более он в «Зените» играл и добился с ним больших успехов.

— За кем сейчас особенно следите?

— Нравится Арнольд из «Ливерпуля».

Вахания выступает за «Ростов» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 24-летний россиянин принял участие в 34 матчах команды во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи.

(Алексей Фомин)

Защитник &laquo;Ростова&raquo; Илья Вахания.«Дзюба шутил насчет моих усов, а в «Ростове» сравнивают с Меркьюри». Вахания — об уходе Карпина и матчах за сборную
Футбол
ФК Ростов
Илья Вахания
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