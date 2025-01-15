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Сегодня, 07:42

Жигулев: «В ближайшее время все будет известно, станет понятно мое будущее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулев рассказал, что в ближайшее время прояснится ситуация с его будущим в команде. Он играет за нижегородцев с сентября 2022 года.

«Сейчас самое главное — пройти сборы, набрать форму. Ставлю перед собой персональные цели. Но оставлю их при себе. Они не статистические, больше в плане прогресса. В том числе карьерного прогресса.

У меня долгосрочный контракт. Но не хотел бы все это обсуждать. Тяжелая тема. В ближайшее время все будет известно, станет понятно мое будущее», — цитирует «РБ Спорт» Жигулева.

Источник: «РБ Спорт»
Илья Жигулев
Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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