Ахметов — о поражении «Акрону»: «Концовку смазали, испортили настроение зрителям перед отпуском»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал поражение от «Акрона» (1:2) в матче 18-го тура РПЛ.

«К сожалению, концовку смазали, испортили настроение зрителям перед отпуском. Концовку отрезка нельзя занести в актив. Это были очень важные матчи, но мы, к сожалению, не выиграли, а проиграли две игры. Мы не можем быть довольны. Причина? Скорее всего, потеря концентрации, недонастрой. Не на 100% были готовы, поэтому нас наказывали. Была задача идти первыми. Был шанс оторваться, но к сожалению, мы им не воспользовались», — сказал Ахметов.

«Зенит» потерпел второе подряд поражение в РПЛ. Сине-бело-голубые лидируют в чемпионате с 39 очками, у идущего на второй позиции «Краснодара» (38) один матч в запасе. «Акрон» (22) располагается на девятой строчке.