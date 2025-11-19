Видео
Сегодня, 10:32

Инсайдер Скира: Хави и Тиаго Мотта отказали «Спартаку»

Руслан Минаев

«Спартак» получил отказы от Хави Эрнандеса и Тиаго Мотты на предложение возглавить клуб, сообщает инсайдер Николо Скира.

Красно-белые вели переговоры со специалистами последние несколько дней. 17 ноября о переговорах Мотты и «Спартака» сообщал портал Calciomercato.

Ранее 19 ноября источник сообщил, что московский клуб связывался с экс-тренером «Аталанты» Иваном Юричем.

11 ноября руководство «Спартака» отправило в отставку Деяна Станковича. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года. Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» набрал 25 очков и занимает шестую строчку.

1

  • capitan76

    С чего бы это? Там же маслом намазано с икрой)))

    19.11.2025

    Тиагу Мотта
    Хави Эрнандес (Хави)
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
