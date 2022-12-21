«Интернасьонал» выкупил Вандерсона у «Краснодара»

Бразильский «Интернасьонал» активировал опцию выкупа полузащитника Вандерсона Масиэла, сообщает пресс-служба российского клуба.

В настоящий момент все формальности между клубами урегулированы. За свою нынешнюю команду хавбек выступает с марта на правах аренды.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб заплатит за 28-летнего игрока 4,5 миллиона евро, которые будут выплачены шестью полугодовыми платежами по 750 тысяч евро.

Вандерсон перешел в «Краснодар» летом 2017 года из «Зальцбурга». Во всех турнирах он провел за основную команду «быков» 130 матчей, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач.