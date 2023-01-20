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Сегодня, 16:36

Инвестор «Химок» Садыгов может прекратить финансирование клуба по окончании сезона

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
ФК «Химки».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов может прекратить финансирование футбольного клуба по окончании сезона.

По данным источников, Садыгов разочаровался в проекте и не видит смысла в продолжении финансирования футбольного клуба.

Ранее Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что «Химки» погасили все долги перед футболистами. Появлялась информация, что долги со стороны подмосковного клуба составляли порядка 150 миллионов рублей.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

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27%

1.63

15%

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Матч завершен

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Ф2(0)

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