Инвестор «Химок» Садыгов может прекратить финансирование клуба по окончании сезона

Как стало известно «СЭ», главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов может прекратить финансирование футбольного клуба по окончании сезона.

По данным источников, Садыгов разочаровался в проекте и не видит смысла в продолжении финансирования футбольного клуба.

Ранее Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что «Химки» погасили все долги перед футболистами. Появлялась информация, что долги со стороны подмосковного клуба составляли порядка 150 миллионов рублей.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.