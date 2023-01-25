«Юран, видимо, считает себя великим. Тогда почему он без команды?» Садыгов ответил, требовал ли ставить сына в состав

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов объяснил в интервью «СЭ», почему клуб в начале сезона решил расстаться с главным тренером команды Сергеем Юраном.

— Бытует распространенное мнение, что срок пребывания тренера «Химок» зависит от того, ставит он в состав вашего сына или нет. Есть версия, что из-за этого своего поста лишился Юран.

— Это полный бред! В «Химках» много футболистов. Когда Садыгов был в составе и когда его не было, команда все равно проигрывала. А что касается Юрана, он, видимо, считает себя великим. Только почему-то пока так себе команду и не нашел...

— Почему тогда «Химки» расстались с Юраном? Кухарчук в интервью «СЭ» недавно сказал, что вся Россия не поняла, почему клуб принял такое решение.

— Думаю, что у всей России есть другие заботы, кроме как думать, почему ушел Юран.

— Так почему с ним все-таки расстались?

— С ним была договоренность на короткий срок. И Юран показывает не тот футбол, который нужен.