Садыгов о том, что игроки «Химок» планировали устроить бойкот: «Неэтично было выносить это в СМИ»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов ответил, когда перед игроками подмосковного клуба будут закрыты все долги по зарплате.

«Первый транш должен был быть с 15 по 30 апреля. Остальные деньги — до конца сезона, в течение мая с учетом праздников», — приводит Sport24 слова Садыгова.

Также он рассказал, как отнесся к тому, что игроки команды рассматривали вариант бойкота матча 25-го тура РПЛ против «Зенита» из-за отставки главного тренера Франка Артиги и долгов.

«Из-за того, что на некоторое время задержали оплату, неправильно устраивать бойкот и выносить это в СМИ. Как минимум это неэтично. Вы же видели две последние игры «Химок»? Они были бездарными. Поэтому футболисты, наверное, решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании и после расторжения контракта с Артигой стали раскачивать лодку, в которой сидят», — добавил инвестор «Химок».

18 апреля «СЭ» сообщал, что футболисты «Химок» получили первые выплаты зарплат после начала финансовых проблем у клуба. Игрокам выплатили деньги за декабрь.

Подмосковный клуб после 24 матчей РПЛ набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.