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Инвестора «Химок» Садыгова выпустили из-под домашнего ареста под залог

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Как стало известно «СЭ», в четверг, 23 января, главному инвестору «Химок» Туфану Садыгову изменили меру пресечения и сняли домашний арест под залог после заседания Головинского суда по делу о его задержании.

11 декабря 2024 года стало известно, что инвестор подмосковной команды Туфан Садыгов был отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Химки» ушли на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Франка Артиги набрала 16 очков в 18 турах.

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Футбол
РПЛ
ФК Химки
Туфан Садыгов
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