Ионов подвел итоги минувшего сезона РПЛ для «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов подвел итоги прошедшего футбольного сезона.

«Итоги сезона для «Краснодара»? Команда проделала большой путь. Через Путь регионов дошла до Суперфинала. Считаю, что это был хороший отрезок сезона. Были игры через два дня на третий — постоянно матчи. Но не получился заключительный рывок», — приводит слова Ионова «Чемпионат».

По итогам сезона-2022/23 «быки» заняли 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков за 30 туров.

В финале FONBET Кубка России «Краснодар» в финале ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).