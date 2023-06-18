Ионов об игре за «Краснодар»: «Очень хорошее время, за которое благодарен клубу»

Полузащитник Алексей Ионов поделился впечатлениями от выступления за «Краснодар» в течение трех сезонов.

«Очень хорошее время, за которое благодарен клубу. После заключительного матча в составе «Краснодара» в раздевалке поблагодарил за это время всех ребят, медицинский штаб, тренерский, руководство. Сказал всем большое спасибо. И отдельно хочу поблагодарить Сергея Николаевича Галицкого за все, что он делает для клуба, для футбола», — приводит слова Ионова «Известия».

11 июня стало известно, что 34-летний хавбек покидает «Краснодар» в связи с истечением срока действия контракта. Ионов выступал за «Краснодар» с осени 2020 года. Он провел за клуб 84 матча, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.