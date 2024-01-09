Ионов: «В 2024 году хочу добиваться результатов и поставленных целей»

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Бывший полузащитник ряда клубов РПЛ и сборной России Алексей Ионов рассказал о своих целях в 2024 году.
«Я хочу продолжать играть, добиваться результатов и поставленных целей, которые я ставлю перед собой. Поэтому сейчас буду готовиться в предсезонке, чтобы провести хороший сезон», — цитирует футболиста Metaratings.ru.
Также Ионов поздравил болельщиков с Новым годом.
«Поздравляю всех наших болельщиков с наступившим Новым годом. Желаю всем любви, добра, берегите родных и близких!» — отметил хавбек.
В чемпионате России-2023/24 34-летний Ионов провел 14 матчей за «Ростов» и результативными действиями не отметился.
12 декабря полузащитник расторгнул контракт с ростовским клубом контракт по обоюдному согласию сторон. Он выступал за команду с 2017 по 2020 год и с лета 2023 года.