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Сегодня, 17:28

Капитан «Факела» Квеквескири — о новом стадионе команды: «Теперь никто не будет жаловаться на газон»

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Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири поделился ожиданиями от игры на новом стадионе воронежской команды.

«Начнем на следующей неделе там тренироваться. Так были на стадионе, посмотрели. Хорошее поле, теперь никто не будет жаловаться, что что-то не так с газоном. Поле синтетическое, мяч не дробит, быстро ходит. Хотя мне без разницы, на каком поле играть. Поле идеальное», — цитирует Квеквескири «РБ Спорт».

Во втором туре чемпионата России «Факел» встретится с тольяттинским «Акроном». Встреча пройдет 27 июля в Воронеже.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
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